Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 21:07

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk во вторник совершил новый многочасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная с 10:48 мск, в течение более двух часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии он более трех часов летал с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей. Позднее, вернувшись в литовское небо, американский беспилотник совершил еще одну серию пролетов у границ Калининградской области, продолжавшихся, по меньшей мере, три часа.

Приблизительно в 20:20 мск разведчик покинул Литву, уйдя в районе Клайпеды в сторону Балтики.

Маршрут полета дальнего американского беспилотника к российским границам на Балтике после вылета из Италии проходил над Францией, Германией и Данией.

Как сообщалось, этот беспилотный летательный аппарат ВВС США 22 мая также совершил разведывательный полет у российских границ на Балтике. Тогда он продолжался 11 часов. В тот же день у границ Калининградской области был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V, поднявшегося с авиабазы Милденхолл в Великобритании. За два с половиной часа американский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, дважды облетел вокруг области, выполняя задание у границ России попеременно в небе над Польшей, Балтикой и Литвой.

1нв ан

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