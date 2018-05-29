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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 21:26 29.05.2018 - 21:26

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, во вторник совершил восьмичасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, вошел в воздушное пространство Литвы со стороны Балтики в районе Клайпеды и в течение около полутора часов летал вдоль северной границы Калининградской области.

Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик ВВС США около двух часов курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. Там беспилотник осуществлял полет с юга на север и обратно по линии от эстонского города Тарту до Финского залива на высоте около 16 тыс. м. Над акваторией Финского залива временами он, в частности, приближался к российскому острову Малый Тютерс на расстояние около 35 км.

На обратном пути из Эстонии американский разведчик длительное время кружил к востоку от Калининградской области и у северо-западных границ Белоруссии в районе так называемого Сувалкского коридора, а потом вновь совершил пролеты вдоль северной сухопутной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой.

После вылета с базы в Сицилии маршрут его полета проходил над Италией, Францией, Германией, Данией, Литвой, Латвией и Эстонией. В настоящее время он возвращается на базу в Италии, пролетая в небе над Францией.

Как сообщалось, 11 мая этот американский беспилотник также вел разведку у западных рубежей России в регионе Балтики.

В минувшее воскресенье он совершил полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем у побережья Крыма и Краснодарского края. Вместе с ним в американской разведывательной операции у российских морских границ на Черном море в тот день принимал участие и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168764, который базируется в Сигонелле на Сицилии.

Нв пч

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