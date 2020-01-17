Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 20:52

Лондон. 17 января. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk в пятницу совершил второй за два дня многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:10 мск совершил серию пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. Полет беспилотника, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии 35-45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. метров. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км.

В общей сложности американский дрон выполнял задание у российских границ в течение шести часов.

Ранее в пятницу все тот же дальний беспилотник ВМС США в течение около четырех часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом в ходе выполнения задания беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Аналогичный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем Крыма и Кубани американский дальний беспилотник Global Hawk совершил в четверг.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

В пятницу у западных границ России на Балтике были также зафиксированы полеты натовских разведчиков. В частности, самолет радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W и самолет дальнего радиолокационного обнаружения натовского командования E-3A Sentry AWACS выполняли задание вблизи Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда" в пятницу сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 22 иностранных летательных аппарата. При этом российские истребители дежурных сил противовоздушной обороны за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России. "Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.

1нв др

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