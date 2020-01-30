Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 21:06

Лондон. 30 января. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг в течение шести с половиной часов вел разведку вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:55 мск совершил, по меньшей мере, пять пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. Полет беспилотника, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. м. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км.

После вылета с Сицилии полет тяжелого американского беспилотника к российским границам пролегал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и Западной Украины (к северу от Молдавии). Приблизительно в 15:40 мск он вошел в воздушное пространство над международными водами Черного моря со стороны Херсонской области Украины и направился к Крыму.

Аналогичный полет вдоль российских границ на Черном море беспилотник Global Hawk, в частности, совершал неделю назад вместе с двумя американскими самолетами радиоэлектронной разведки.

Как сообщалось, 29 января у границ Росси на Черном море разведку также вели два самолета ВВС США - RC-135U и RC-135W, которые выполняли задания вблизи побережья Крыма и Краснодарского края.

В четверг также был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки британских Королевских ВВС RC-135W у границ России на Балтике. Самолет совершил серию пролетов вдоль южной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Кроме того, в четверг два стратегических разведывательных самолета ВВС США - RC-135U и RC-135W, вылетевшие с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов летали вдоль сирийского побережья и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Полет самолетов осуществлялся над международными водами Средиземного моря на расстоянии приблизительно 45-50 км от побережья Сирии.

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