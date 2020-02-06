Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 19:43

*** У западных границ России зафиксированы полеты двух американских и одного британского разведчика

Лондон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг в течение шести с половиной часов вел разведку вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:00 мск совершил, по меньшей мере, пять пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи. Полет беспилотника, способного вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, осуществлялся на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 тыс. м. В районе Севастополя он приближался к побережью полуострова на 33 км.

Ранее в четверг все тот же дальний беспилотник ВМС США RQ-4A Global Hawk в течение пяти часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. При этом в ходе выполнения задания беспилотник четыре раза подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Это уже пятый разведывательный полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в нынешнем году и первый в феврале.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

RQ-4A Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость беспилотника оценивается в $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

В четверг также были зафиксированы полеты двух американских и одного британского разведывательного самолета вблизи западных границ России.

По имеющимся данным, два тактических самолета радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X, поднявшиеся с авиабазы в Шауляе в Литве, в течение четырех с половиной часов курсировали к северу и востоку от области в литовском воздушном пространстве.

Тем временем британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, совершил два пролета вдоль северной границы Калининградской области с Литвой. В общей сложности британский разведчик выполнял задание вблизи российской границы в течение полутора часов.

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