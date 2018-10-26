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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 22:43 26.10.2018 - 22:43

Лондон. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в пятницу совершил 11-часовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 9:30 мск, в течение около пяти часов вел разведку вблизи границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой на высоте 15 тыс. метров. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик совершил несколько пролетов вдоль границ Ленинградской и Псковской областей по линии от района эстонского города Тарту до Финского залива. После чего, вернувшись в воздушное пространство Литвы, он продолжил курсировать вблизи границ Калининградской области перед тем, как взять курс на базу в Италии в районе 20:30 мск.

После вылета с авиабазы Сигонелла в Италии маршрут полета американского беспилотника к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и Польшей.

Согласно открытым источникам, RQ-4B Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину более 300 км на территории противника. При полете на больших высотах Global Hawk способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. RQ-4B Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м.

В последний раз такой длительный полет американского разведывательного беспилотника вблизи западных рубежей России в регионе Балтики был зафиксирован 6 октября.

В четверг стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MARIO64, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, также совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

В среду министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия вынуждена поднимать в воздух истребители дежурных сил ПВО из-за роста разведывательной активности НАТО.

"Фиксируется значительный рост разведывательной активности НАТО на Балтике и Черноморском регионе. Только в этом году самолеты ВКС России поднимались на перехват возможных нарушителей государственной границы более 120 раз", - сказал С.Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии в Минске.

Наблюдатели также отмечают, что в последнее время резко возросла интенсивность полетов американских и других натовских разведывательных самолетов у границ России, а также Сирии, куда поставлены российские зенитные ракетные системы С-300.

1нв тг

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