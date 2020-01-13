Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 22:52

Лондон. 14 января. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A совершил очередной многочасовой полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также северо-западных районов Белоруссии. Полет проходил на высоте около 16 тыс. м и удалении 35-55 км от российских границ.

В общей сложности дальний американский беспилотник находился у границ России более 16 часов. Это был его первый полет в регионе в текущем году. Последний раз Global Hawk выполнял задание вблизи российских границ на Балтике 30 декабря прошлого года.

Маршрут полета беспилотника ВВС США после вылета из Италии в понедельник к рубежам России на Балтике проходил над Францией и Германией. Он подлетел к Калининградской области еще в 07:45 мск в понедельник, войдя в воздушное пространство Литвы в районе Клайпеды.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном масштабе времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 м, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

Тем временем в понедельник был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус.

Американский морской разведчик, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, выполнял задание над международными водами Средиземноморья вдоль морской границы Сирии.

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