Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 3:31

Лондон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в ночь на пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Краснодарского края, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 23:15 мск в четверг и до рассвета в пятницу, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Кубани вплоть до Туапсе. Всего он провел не менее четырех пролетов вдоль российских берегов на Черном море.

При этом американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, выполнял полет, временами приближаясь к побережью России на расстояние 35-45 км. Полет осуществлялся на высоте 15 тыс. метров над международными водами Черного моря.

Мониторинговые ресурсы отмечают, что такой длительный ночной полет американского беспилотника у российских границ на Черном море фиксируется впервые.

В четверг все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043 в течение около четырех часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом в ходе выполнения задания беспилотник, по меньшей мере, шесть раз подлетал на расстояние 38-57 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области. После полета над Украиной он направился к Крыму.

С начала мая у Черноморских границ России было зафиксировано уже, по меньшей мере, шесть полетов американских разведывательных летательных аппаратов, в том числе четыре дальних беспилотника RQ-4B Global Hawk, самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, а также патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon.

1нв гс

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