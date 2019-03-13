Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 20:00

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил очередной многочасовой разведывательный полет у границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, с 13:00 до 14:00 мск провел полет вдоль границ Калининградской области, где, по сообщению Минобороны РФ, 15 марта на боевое дежурство будет поставлен новый полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400. Самолет выполнял полет в литовском воздушном пространстве.

Затем, перелетев через Латвию в воздушное пространство Эстонии, американский беспилотный разведчик, начиная с 14:30 мск, в течение трех часов выполнял задание у западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя по линии от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

Полет беспилотника прошел на фоне сообщений о постановке на боевое дежурство в Ленинградской и Калининградской областях новых систем противовоздушной обороны С-400.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотник ВВС США, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории вероятного противника, вновь с 18:25 мск совершил серию пролетов вдоль границ Калининградской области продолжительностью около часа, осуществляя их в небе над Литвой.

Беспилотник совершал полет на высоте 15,8 тыс. м. Маршрут его полета к российским границам в регионе Балтики проходил над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

Как сообщалось, аналогичный полет тяжелый американский беспилотник осуществил в минувшее воскресенье. Тогда он провел в воздухе около 11 часов, курсируя у западных границ России.

Кроме того, в эту среду патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8APoseidon, вылетевший с авиабазы Лоссимут в Шотландии, провел разведывательный полет вблизи морских границ Калининградской области. Он выполнял задание над международными водами Балтийского моря.

Тем временем, к юго-западу от области в небе над Польшей за российской территорией наблюдал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.

1нв вв

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