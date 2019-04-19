Этот контент был опубликован 19 апреля 2019 г. 22:05

Лондон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 13:25 мск, провел, по меньшей мере, четыре пролета вдоль границ Псковской и Ленинградской областей по линии от эстонского города Тарту до Финского залива. В общей сложности в воздушном пространстве Эстонии у границ России он находился около полутора часов.

Затем, перелетев в воздушное пространство Литвы, американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории потенциального противника, в течение около четырех с половиной часов летал на высоте около 15,5 тыс. метров вдоль северной границы Калининградской области, временами приближаясь к ней на расстояние 35-45 км.

По данным статистики западных авиационных ресурсов, с начала апреля зафиксировано, по меньшей мере, 12 полетов американских разведывательных самолетов, в том числе дальних беспилотников, а также британского разведчика, выполнявших задание вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

1нв гс

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