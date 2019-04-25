Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 22:03

Лондон. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в четверг совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи границ Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2048 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 11:35 мск, провел, по меньшей мере, два пролета вдоль границ Псковской и Ленинградской областей по линии от эстонского города Тарту до Финского залива. В общей сложности в воздушном пространстве Эстонии у границ России он патрулировал более часа.

Затем, перелетев в воздушное пространство Литвы, американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории потенциального противника, около пяти часов летал на высоте 15,5 тыс. метров вдоль северной границы Калининградской области, временами приближаясь к ней на расстояние 40-50 км. Всего он провел, по меньшей мере, 14 пролетов вдоль северной границы Калининградской области, выполняя задание в небе над Литвой.

Как сообщалось, накануне стратегические разведывательные самолеты ВВС США RC-135V провели оперативную разведку вблизи Крыма, Кубани и Мурманской области.

Так, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале совершил пролет вдоль побережья Краснодарского края, начиная от района Большого Сочи, а затем в течение около пяти часов курсировал у южного и юго-западного побережья Крыма и Керченского пролива. В общей сложности он совершил не менее 11 пролетов у берегов полуострова и шести к югу от входа в Керченский пролив. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к Крыму на расстояние 45 км.

Для обеспечения продолжительности полета перед подлетом к российским границам разведчик был дозаправлен в воздухе американским самолетом-заправщиком KC-135R.

Тем временем, другой аналогичный стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся в среду с авиабазы Милденхолл в Англии, совершил многочасовой разведывательный полет у российских рубежей на Севере. Полет самолета был зафиксирован в районе Мурманской области.

В среду дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

1нв пч

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