Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 22:55

*** Перед этим он совершил разведывательный полет в небе над Донбассом, в ходе которого многократно приближался к границам России

*** У побережья Крыма также зафиксирован полет морского разведчика ВМС США P-8A Poseidon

Лондон. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в пятницу совершил многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, тяжелый беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 16:30 мск в пятницу, в течение около шести часов курсировал по линии вдоль западного и южного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Ранее в пятницу этот же американский беспилотник совершил шестичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 15,5 тыс. метров. При этом в ходе выполнения задания беспилотник неоднократно подлетал на расстояние около 36-59 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Кроме того, в пятницу вблизи Крыма был зафиксирован полет патрульного противолодочного самолета ВМС США P-8A Poseidon, также вылетевшего с Сицилии. В течение около трех часов он выполнял задание, курсируя у юго-западного и южного побережья полуострова.

Как сообщалось, аналогичные разведывательные полеты вблизи границ России на Черном море американские разведывательные самолеты совершили 1, 6 и 12 марта. В них были задействованы дальние беспилотники RQ-4B Global Hawk и самолеты радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США, а также морские разведчики ВМС США P-8A Poseidon.

1нв тг

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