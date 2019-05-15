Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 21:30

Лондон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду в течение около 10 часов вел разведку у российских границ в районе Ленинградской, Псковской и Калининградской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, подлетел к российским границам в регионе Балтики в районе 11:00 мск.

В ходе выполнения задания Global Hawk совершил по меньшей мере четыре пролета вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей, курсируя с юга на север и обратно в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. Дальний американский беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, также осуществил в общей сложности десять пролетов вблизи северных рубежей Калининградской области, находясь в небе Литвы. Кроме того, были зафиксированы его полеты и вдоль северо-западной границы Белоруссии.

Как сообщалось, накануне стратегический беспилотный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Краснодарского края, когда в Сочи находился для встречи с российским руководством госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Так, американский дальний беспилотник совершил несколько пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Одновременно с ним к морской границе Краснодарского края приблизился морской разведчик ВМС США P-8A Poseidon. Он совершил два пролета вдоль российского побережья в районе Новороссийска и Геленджика, а затем, перелетев мимо Керченского пролива к Крыму, длительное время курсировал вблизи морской границы России у Севастополя.

Ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом в ходе выполнения задания беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника по меньшей мере шесть раз подлетал на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

С начала мая у границ России было зафиксировано, по крайней мере, 11 полетов американских разведывательных летательных аппаратов, в том числе беспилотников RQ-4B Global Hawk, самолетов радиоэлектронной разведки RC-135V и патрульных противолодочных самолетов P-8A Poseidon.

1нв аг

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