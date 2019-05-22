Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 20:57

*** Одновременно у границ России в регионе Балтики был также зафиксирован многочасовой полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V ВВС США в среду совершили новые многочасовые разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Так, по их сведениям, американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 09:30 мск, в течение пяти часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он около четырех часов летал с юга на север и обратно вдоль границ Псковской и Ленинградской областей. На обратном пути из Эстонии американский беспилотник, встав в круг, еще около двух часов, до 21:00 мск, барражировал к востоку от Калининградской области в воздушном пространстве Литвы.

Тем временем, в районе 11:05 мск к юго-западу от Калининградской области в польском небе в районе Гдыни был зафиксирован приблизившийся к российским рубежам стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании. За два с половиной часа американский самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, дважды облетел вдоль периметра области, выполняя задание у рубежей России попеременно в небе над Польшей, Балтикой и Литвой.

Накануне стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon осуществили разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани. Перед этим беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил многочасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, в ходе которого он многократно приближался к границам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. Кроме того, во вторник был также зафиксирован полет морского разведчика P-8A Poseidon вблизи российских баз в Сирии.

В понедельник американские самолеты RC-135V и P-8A Poseidon также осуществляли разведывательные полеты вблизи Черноморского побережья России. А 19 мая американский морской разведчик б P-8A Poseidon был замечен у берегов Сирии и расположенных там российских баз.

С начала текущей недели зафиксировано уже не менее семи разведывательных полетов американских самолетов у границ России и двух у российских баз в Сирии.

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