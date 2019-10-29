Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил 11-часовой полет у границ России в регионе Балтики, а также несколько пролетов вдоль северо-запада Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.
По их сведениям, дальний американский дрон с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная ориентировочно с 12:15 мск, в течение семи с половиной часов курсировал вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой, временами приближаясь к ней на расстояние около 35-40 км. В это же время беспилотник несколько раз фиксировался у северо-западных границ Белоруссии.
Позднее он совершил несколько пролетов вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей по линии от восточных районов Латвии до побережья Эстонии на Финском заливе, а также северо-западных границ Белоруссии в небе Латвии.
Во вторник днем у морских границ Калининградской области над Балтикой также выполнял полет самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint STARS, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии.
Наблюдатели отмечают значительно возросшую в последние недели активность американских разведывательных самолетов у границ России на фоне тренировочных полетов бомбардировщиков стратегической авиации США, переброшенных на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Начиная с 10 октября, самолеты, способные нести ядерное оружие, уже совершили несколько полетов вблизи российских границ, том числе на Балтике и в Черном море.
Кроме того, Стратегическое командование США сообщило, что накануне несколько стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-2 Spirit, совершивших трансатлантический перелет с авиабаз на континентальной части Соединенных Штатов, в рамках учений Global Thunder выполнили тренировочные полеты на европейским театре военных действий. По данным западных авиационных ресурсов, они проводились над Балтикой и Польшей.
Во вторник был также зафиксирован вылет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H с авиабазы Фэрфорд в Англии в восточном направлении.
Наблюдатели полагают, что американские разведчики ведут "сканирование" работы российских ПВО при осуществлении полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США вблизи границ России.
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