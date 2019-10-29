Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 21:39

Лондон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk во вторник совершил 11-часовой полет у границ России в регионе Балтики, а также несколько пролетов вдоль северо-запада Белоруссии, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний американский дрон с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная ориентировочно с 12:15 мск, в течение семи с половиной часов курсировал вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой, временами приближаясь к ней на расстояние около 35-40 км. В это же время беспилотник несколько раз фиксировался у северо-западных границ Белоруссии.

Позднее он совершил несколько пролетов вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей по линии от восточных районов Латвии до побережья Эстонии на Финском заливе, а также северо-западных границ Белоруссии в небе Латвии.

Во вторник днем у морских границ Калининградской области над Балтикой также выполнял полет самолет дальнего боевого управления и целеуказания ВВС США E-8C Joint STARS, вылетевший с авиабазы Рамштайн в Германии.

Наблюдатели отмечают значительно возросшую в последние недели активность американских разведывательных самолетов у границ России на фоне тренировочных полетов бомбардировщиков стратегической авиации США, переброшенных на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании. Начиная с 10 октября, самолеты, способные нести ядерное оружие, уже совершили несколько полетов вблизи российских границ, том числе на Балтике и в Черном море.

Кроме того, Стратегическое командование США сообщило, что накануне несколько стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress и B-2 Spirit, совершивших трансатлантический перелет с авиабаз на континентальной части Соединенных Штатов, в рамках учений Global Thunder выполнили тренировочные полеты на европейским театре военных действий. По данным западных авиационных ресурсов, они проводились над Балтикой и Польшей.

Во вторник был также зафиксирован вылет стратегического бомбардировщика ВВС США B-52H с авиабазы Фэрфорд в Англии в восточном направлении.

Наблюдатели полагают, что американские разведчики ведут "сканирование" работы российских ПВО при осуществлении полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США вблизи границ России.

1нв бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!