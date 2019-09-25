Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 21:07

*** Вблизи российской базы в Сирии также был зафиксирован полет американского патрульного самолета

Лондон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в среду совершил многочасовой разведывательный полет у границ России в балтийском регионе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около 11 часов курсировал у западных границ России, выполняя задание вблизи Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. Полет осуществлялся в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии на высоте около 16 тыс. метров.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

В среду был также зафиксирован полет патрульного самолета ВМС США вблизи побережья Сирии, в том числе, российской базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Американский разведывательный самолет осуществлял полет над международными водами Средиземного моря. Морскую границу Сирии он не пересекал.

Во вторник сразу три натовских самолета вели разведку у границ Калининградской области. По имеющимся данным, в полетах были задействованы самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании RC-135V и RC-135W соответственно, а также патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Как отмечают наблюдатели, в последнее время вновь резко возросла активность западной разведывательной авиации у российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически ежедневно осуществляют полеты вдоль западных рубежей России. При этом в отличие от предыдущих они в основном выполняются с задействованием одновременно сразу нескольких летательных аппаратов, в том числе ВВС США, Великобритании, а также, с недавнего времени, французских разведывательных самолетов.

В частности, в четверг на прошлой неделе сразу шесть военных самолетов, в том числе из США, Британии и Франции, одновременно совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи границ России в регионе Балтики.

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