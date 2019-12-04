Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 21:07

Лондон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, в ходе которого он подлетал к районам дислокации зенитных ракетных комплексов С-400 в Крыму, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:30 МСК, совершил несколько пролетов по линии от западной оконечности Крыма до Керченского пролива.

К югу от Севастополя, где, по западным данным, размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400, американский беспилотник приближался к побережью Крыма на расстояние около 30 км, то есть фактически шел по кромке 12-мильной морской границы (проходящей в 22 км от берега). Его полет, в том числе, проходил и к югу от Феодосии, где также размещены системы С-400.

Ранее в среду все тот же дальний беспилотник Global Hawk, выполняя полет над Украиной, впервые приблизился к российской границе к югу от Белгорода.

Американский дрон, находившийся в тот момент в небе над Харьковской областью, совершил подлет на расстояние около 35 км к российской границе и 64 км к Белгороду.

Перед этим беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, провел первый после почти месячного перерыва пятичасовой полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров. В ходе выполнения задания беспилотник несколько раз подлетал на расстояние 37-53 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В то время он находился над севером Луганской области.

Маршрут полета американского дрона в Донбасс пролегал через Грецию, Болгарию и Румынию. Границу Украины он пересек к северу от Молдавии.

Беспилотник Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на большую глубину территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.

При обследовании больших площадей в режиме маршрутного наблюдения, осуществляемого в полосе шириной 10 км, расположенной с боковым смещением от 20 до 200 км параллельно траектории полета, разрешающая способность получаемых изображений составляет 1 м.

Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров. Стоимость беспилотника оценивается до $140 млн. Час полета обходится в $31 тыс.

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