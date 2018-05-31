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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 21:23 31.05.2018 - 21:23

*** Вблизи границ Калининградской области в четверг был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в четверг совершил многочасовой полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний тяжелый беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более 12 часов курсировал вблизи границ этих российских регионов, находясь в воздушном пространстве Литвы, Латвии и Эстонии. После вылета с базы в Италии маршрут его полета к российским рубежам на Балтике пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

Кроме того, в четверг днем у границ Калининградской области был зафиксирован полет стратегического разведывательного самолета ВВС США RC-135V с ботовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, поднявшегося с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Американский разведчик совершал длительный полет вдоль южных границ области, находясь в воздушном пространстве Польши.

Как сообщалось, 11 и 29 мая все тот же дальний американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043 также совершил многочасовой разведывательный полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

В минувшее воскресенье он провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, а затем у побережья Крыма и Краснодарского края. Вместе с ним в разведоперации у российских морских границ на Черном море в тот же день принимал участие и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168764, который базируется в Сигонелле на Сицилии.

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