Лондон. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск, в течение более четырех часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Одновременно с ним к Крыму в районе 17:20 мск совершил подлет американский морской разведчик P-8A Poseidon. Первоначально, встав в круг над международными водами Черного моря на участке между Евпаторией и Севастополем, он осуществлял полет в 15-17 км от российской морской границы к западу от Крыма, находясь на высоте 6,5 тыс. км. При этом он временами приближался к Севастополю на расстояние 40 км и авиабазам Бельбек и Кача, расположенным на юго-западе полуострова, - на 42-44 км. Американский морской разведчик затем продолжил выполнение задания вблизи Новороссийска. В общей сложности Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, провел у российских берегов на Черном море не менее двух часов.

Как сообщалось, ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение более пяти с половиной часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. Тяжелый беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, четыре раза подлетал на расстояние 38-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

22 апреля вблизи Крыма и Краснодарского края был зафиксирован полет самолета радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V. Кроме того, 15 апреля стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon также осуществляли совместные многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани.

1нв ВВ

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