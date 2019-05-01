Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 21:26

*** У границ России на Балтике также зафиксирован полет американского самолета радиоэлектронной разведки

Лондон. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:15 мск, в течение около пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Приблизительно в 18:05 мск к побережью Краснодарского края совершил подлет американский морской разведчик P-8A Poseidon. В течение более получаса он кружил над международными водами Черного моря вблизи Новороссийска. Затем, пролетев вдоль южного побережья Крыма, американский самолет не менее 40 минут курсировал у полуострова на участке между Евпаторией и Севастополем, приближаясь к российскому побережью на расстояние 32-42 км. В общей сложности Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, провел у Черноморского побережья России более двух часов.

Кроме того, в среду у границ Калининградской области провел трехчасовой полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Он осуществил облет вокруг области, совершая его в воздушном пространстве Польши, над Балтикой и Литвой, а затем совершил серию пролетов к юго-западу от российской границы в польском небе.

Как сообщалось, ранее в среду все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение пяти часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом тяжелый беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, четыре раза подлетал на расстояние 36-58 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

1нв гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!