Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 21:32

*** Перед этим беспилотник длительное время курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе

Лондон. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в четверг совершил очередной многочасовой разведывательный полет вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 15:20 мск в течение семи часов, курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Он совершил, по меньшей мере, шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов. В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью Крыма на расстояние около 34 км, в частности, там, где по западным данным, размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее в четверг все тот же беспилотник ВВС США провел пятичасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

В ходе выполнения задания дрон осуществил не менее четырех подлетов на расстояние 37-53 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Как сообщалось, в среду этот американский беспилотник, выполняя очередной полет над Украиной, впервые провел разведывательный полет к югу от Белгорода. Находясь в небе над Харьковской областью, он совершил подлет на расстояние около 35 км к российской границе и 64 км к Белгороду.

Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию американскому командованию в реальном масштабе времени.

1нв бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!