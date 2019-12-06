Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 20:28

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk в пятницу совершил третий подряд на нынешней неделе многочасовой разведывательный полет вблизи границ России на Черном море, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, после почти месячного перерыва американские беспилотники RQ-4A Global Hawk со среды начали ежедневно осуществлять длительные полеты вблизи Крыма и Кубани, а также линии разграничения в Донбассе и близлежащих областей Центрального федерального округа России.

В пятницу дальний американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная приблизительно с 14:50 мск, в течение около семи часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Дрон, предназначенный для ведения воздушной разведки на большую глубину территории противника, совершил, по меньшей мере, шесть пролетов вдоль побережья Крыма и два вдоль Кубани, выполняя их на высоте около 16 тыс. метров и расстоянии в среднем 40 км от российских берегов. В районе Севастополя американский дрон, способный вести воздушную разведку на большую дальность, приближался к побережью Крыма на расстояние около 34 км, в частности, к району, где по западным данным, размещен дивизион российских зенитных ракетных систем С-400.

Ранее в пятницу все тот же беспилотник ВВС США в течение более четырех часов летал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания он осуществил не менее трех подлетов на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

Утром в пятницу вблизи Крыма был также зафиксирован полет стратегического разведывательного самолет ВВС США RC-135W, поднявшегося с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит.

Американский самолет радиоэлектронной разведки более двух с половиной часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма до Керченского пролива. Полет осуществлялся на расстоянии около 50 км от российских берегов.

В пятницу официальная газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", сообщила, что воздушную разведку вдоль государственных границ Российской Федерации в течение минувшей недели вели 15 иностранных летательных аппаратов.

Согласно еженедельной инфографике издания, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили четыре вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков у границ России.

"Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - отмечалось в публикации.

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