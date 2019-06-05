Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 5:20

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 04-2021, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия во вторник, начиная с 15:30 мск, в течение около пяти с половиной часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Приблизительно в 18:30 мск к побережью Краснодарского края также приблизился американский морской разведчик P-8A Poseidon, который затем в течение около часа кружил над международными водами Черного моря в районе Новороссийска, Керченского пролива и юго-восточного побережья Крыма. После этого, перелетев к юго-западу Крыма, он не менее полутора часов летал вблизи полуострова, временами приближаясь к российскому побережью в районе Севастополя на расстояние около 32 км.

Ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk в течение четырех с половиной часов курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве на высоте около 16 тыс. метров.

При этом в ходе выполнения задания над Донбассом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, по меньшей мере, три раза подлетал на расстояние 37-56 км к граничащим с Украиной, Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России. В то время он находился в районе города Старобельска Луганской области.

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