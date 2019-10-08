Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 13:56

Дубай. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Дамаск готов вновь взять под защиту сирийских курдов в связи с возможностью операции Турции на севере Сирии, сообщили во вторник региональные СМИ со ссылкой на заместителя главы МИД Сирии Фейсала Мекдада.

"Мы будем защищать всю сирийскую территорию, и мы не допустим оккупации сирийской земли", - заявил Мекдад.

По его словам, своими последними действиями Вашингтон "отбросил прочь" союзников-курдов.

Ряд СМИ накануне сообщал, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе. Таким образом, США оставляют без защиты курдские отряды, ранее получавшие поддержку США, и освобождают север Сирии для военной операции Турции против курдов, которую Анкара планирует уже некоторое время, отмечают СМИ.

В Минобороны Турции затем сообщали, что все приготовления к возможной военной операции на северо-востоке Сирии завершены.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заверял, что принял решение о выводе войск США из северных районов Сирии лишь потому, что не хочет там воевать.

Однако высокопоставленный чиновник администрации президента США во время телефонного брифинга с журналистами заявлял, что решение Дональда Трампа о передислокации войск является не выводом военных США из Сирии, а лишь передислокацией небольшой группы военных.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви 1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!