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Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 15:19 30.09.2018 - 15:19

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Москва/Дамаск. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Западные страны препятствует возвращению беженцев в Сирию, заявил глава МИД САР Валид Муаллем.

"К сожалению, Запад продолжает препятствовать их возвращению. Я подчёркиваю - препятствует", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Глава сирийского МИД отмечает, что представители Запада запугивают сирийских беженцев, утверждая, что если они вернутся, то их жизнь и имущество окажутся под угрозой.

"Эти утверждения абсолютно голословны. Заявляю: после возвращения - (беженцам гарантируется) безопасность, стабильность и процветание в будущем", - сказал В.Муаллем.

По его словам, правительство Сирии стремится урегулировать ситуацию в Идлибе мирным путем и не намерено прибегать к военному способу решения конфликта.

Кроме того, сирийский дипломат отметил, что демилитаризованная зона обеспечивает военные усилия и безопасность людей.

В.Муаллем выразил уверенность, что соглашение по Идлибу "является свидетельством возможности восстановления власти сирийского государства на всей территории".

"Мы предпочитаем, чтобы эта договорённость была выполнена и проблема была решена мирным путём или путём национального примирения. Но для установления своей власти государство имеет законное право использовать и другие способы. Но мы не хотели бы доходить до этой фазы", - сказал В.Муаллем, отвечая на вопрос, будут власти Сирии прибегать к военному решению в случае неудачи реализации договорённости по Идлибу.

Ранее, 17 сентября, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

1кю аг

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