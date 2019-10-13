Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 21:38

*** Одна из задач - возвращение утраченных территорий на границе

(добавлен 4-й и 5-й абзац)

Дубай. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Курдские группировки достигли соглашения с Дамаском о размещении сирийских правительственных войск в районе границы с Турцией, сообщают западные СМИ.

"С сирийскими властями достигнуто соглашение, цель которого - предотвратить и противостоять этой агрессии (со стороны Турции - ИФ)", - говорится в заявлении курдской стороны.

В нем отмечается, что сирийские военные разместятся вдоль границы, чтобы оказывать поддержку Сирийским демократическим силам, основу которых составляют бойцы-курды.

Курды предупреждают, что одной из задач будет освобождение уже занятой Турцией территории в Сирии.

При этом речь пойдёт не только о населённых пунктах, расположенных в зоне проведение нынешней операции Анкары, но также, к примеру, о находящемся намного западнее городе Афин.

Ранее в субботу сирийские официальные СМИ сообщили о выдвижении военных на север - к пограничным сирийским районам, в которых ВС Турции проводят операцию против курдских формирований.

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