Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 21:28

*** Эвакуация военных США продолжается, они оставили пункты базирования в округе Манбидж и уехали в направлении сирийско-иракской границы

*** Российские военные призвали местное население воздержаться от агрессии по отношению к военнослужащим западных государств либо союзных им формирований

Хмеймим (Сирия). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Американские военнослужащие продолжают вывод сил из северо-востока Сирии, власти САР и российское командование принимают все необходимые шаги для обеспечения их безопасности, сообщил во вторник на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

"Продолжается эвакуация подразделений вооруженных сил Соединенных Штатов Америки из северо-восточных районов Сирийской Арабской Республики. Американские военнослужащие оставили пункты базирования в населенных пунктах Дадат и Умм-Миаль в округе Манбидж провинции Алеппо и убыли в направлении сирийско-иракской границы", - сообщил Бакин.

Он призвал "население районов, ранее подконтрольных ВС США и их союзникам по международной коалиции, воздержаться от агрессивных действий в отношении военнослужащих вооруженных сил западных государств либо союзных им формирований".

"Власти Сирийской Арабской Республики и российское командование предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасного вывода военнослужащих иностранных государств, предотвращения межэтнических столкновений и иных вооруженных конфликтов в районах, возвращающихся под контроль сирийского правительства, ликвидации террористической угрозы и полномасштабного восстановления мирной жизни", - подчеркнул Бакин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ ("Исламское государство" - запрещенная в России террористическая организация) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

Сообщалось, что изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию в Сирии зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов, однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не одобряет военную операцию Турции.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что президент США распорядился отвести всех американских военных с севера Сирии, чтобы не допустить их вовлечения в боевые действия между турецкой армией и курдскими отрядами.

Во вторник представитель возглавляемой США коалиции Майлз Кэггинс подтвердил, что силы американской коалиции покинули северо-восток Сирии. "Силы коалиции намеренно покидают северо-восток Сирии. Мы ушли из Манбиджа", - сообщил Кэггинс в "Твиттере".

В Минобороны РФ днем во вторник сообщили, что российская военная полиция патрулирует линию соприкосновения между армиями Сирии и Турции в районе города Манбидж, сам город, расположенный к северо-востоку от Алеппо, находится под контролем сирийских войск.

Бп

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