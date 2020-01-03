Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 10:35

Дубай. 3 января. ИНТЕРФАКС - Сирийские власти считают преступлением операцию США по ликвидации командующего спецподразделением "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, сообщает в пятницу сирийское агентство САНА со ссылкой на источник в МИД Сирии.

"Сирия выражает полную солидарность с Ираком и Ираном, решительно осуждая преступную агрессию США, которая привела к гибели командующего спецподразделением "Кудс" иранской Революционной гвардии генерала Касема Сулеймани, заместителя главы иракских Сил народной мобилизации Абу Махди Аль-Мухандиса и ряда других командиров сопротивления", - отмечает САНА.

При этом в МИД Сирии сравнили действия США с "методами преступных банд" и указали, что политика Вашингтона преследует цель дестабилизировать ближневосточный регион.

В то же время в Дамаске подчеркнули, что гибель Сулеймани лишь укрепит волю к защите региона от "бандитской политики США".

В свою очередь лидер ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасан Насралла пообещал месть за гибель Сулеймани.

"Воздать должное этим злодеям-убийцам... будет ответственностью и задачей всех бойцов сопротивления по всему миру", - цитируют западные СМИ заявление Насраллы.

Ранее стало известно о гибели в Багдаде Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Дональда Трампа.

1аю пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!