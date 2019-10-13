Этот контент был опубликован 13 октября 2019 г. 19:36

Дубай. 13 октября. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска выдвигаются на север - к районам, в которых армия Турции проводит операцию против курдских формирований, передаёт сирийское агентство САНА.

В сообщении говорится, что задача военных - противостояние турецкой агрессии. О численности отправляемых войск данных нет.

Турция с 9 октября проводит в пограничных районах Сирии операции против курдских военизированных формирований, которых считает террористическими. По сообщениям западных СМИ, курды в свою очередь предупреждали Вашингтон, что, если не получат помощь от американских союзников, - будут вынуждены обратиться за поддержкой к Дамаску и России.

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