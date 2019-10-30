Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 13:03

Париж. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии готовы обсуждать любые варианты модификации конституции страны, если это будет отвечать интересам страны, заявил в среду сопредседатель конституционного комитета Ахмед Кузбари.

"Действующая конституция - современная. Однако это не означает, что мы не готовы рассмотреть вопрос внесения поправок или же - вообще подготовить проект новой конституции. Главное, чтобы это позволило сделать жизнь сирийцев лучше", - сказал Кузбари, представляющий в комитете Дамаск.

Он выразил готовность усердно работать в рамках комитета и подчеркнул, что конституция Сирии в любом случае должна будет гарантировать "суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии".

Кузбари предупредил, что стартовавшая в среду работа комитета не означает, что сирийские правительственные силы прекращают борьбу против террористов.

"Мы продолжим бороться до тех пор, пока не освободим всю территорию нашей страны", - предупредил дипломат.

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