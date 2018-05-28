Дамаск обещает продолжать борьбу с боевиками, несмотря на предупреждение от Вашингтона
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Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирии продолжит борьбу с боевиками, несмотря на предупреждение США против нового наступления сирийской армии в провинции Деръа, сообщает в понедельник сирийская газета "Баас".
"Угроза США подчеркивает грязную роль Америки в террористической войне против Сирии", - пишет издание.
Ранее Вашингтон предупредил, что если силы президента Сирии Башара Асада будут действовать против боевиков, США предпримут "твердые и соответствующие меры" для прекращения огня.
В 2017 году США, Россия и Иордания договорились включить Деръа в зону "деэскалации" и установить там режим прекращения огня.
кю ар ан
Интерфакс