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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 13:01 28.05.2018 - 13:01

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Сирии продолжит борьбу с боевиками, несмотря на предупреждение США против нового наступления сирийской армии в провинции Деръа, сообщает в понедельник сирийская газета "Баас".

"Угроза США подчеркивает грязную роль Америки в террористической войне против Сирии", - пишет издание.

Ранее Вашингтон предупредил, что если силы президента Сирии Башара Асада будут действовать против боевиков, США предпримут "твердые и соответствующие меры" для прекращения огня.

В 2017 году США, Россия и Иордания договорились включить Деръа в зону "деэскалации" и установить там режим прекращения огня.

кю ар ан

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