Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:25

***Дамаск намерен дать ответ на подобные действия

Дубай. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Дамаск осуждает "враждебные намерения" и наращивание Турцией военного присутствия на границе с Сирией, назвав это "вопиющим нарушением международного закона", сообщило в среду агентство САНА со ссылкой на заявление МИД Сирии.

В заявлении говорится, что планируемые действия Анкары являются "грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, которая подтверждает важность уважения сирийского суверенитета и территориальной неприкосновенности", а "враждебные действия" турецкого правительства на сирийской территории "не могут быть оправданы".

В заявлении также подчеркивается, что Дамаск "полон решимости и готов противостоять турецкому вторжению, используя все для этого законные средства".

Ранее сообщалось, что Анкара планирует провести военную операцию на северо-востоке Сирии. В Минобороны Турции во вторник сообщали, что все приготовления к возможной военной операции завершены.

Анкара стремится очистить от экстремистов и бойцов-курдов северные районы Сирии, граничащие с Турцией. Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала.

1ви аю

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