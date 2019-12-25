Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 20:37

*** У США нет прав "брать под охрану" сирийские нефтяные месторождения

Дубай. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Политический советник президента Сирии Бусейна Шаабан в эфире американского телеканала NBC News заявила в среду, что войска США в Сирии не имеют права находиться близ сирийских нефтяных месторождений.

По ее словам, заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские войска "охраняют" сирийскую нефть, лишь указывают на то, что "они ее крадут".

"Это наша нефть", - добавила она, отметив, что у США "нет абсолютно никаких прав" охранять сирийские нефтяные месторождения.

Шаабан предупредила о "народном сопротивлении и действиях против американцев, захвативших сирийскую нефть".

Политический советник подчеркнула: "Наша земля должна быть полностью освобождена от иностранных оккупантов, будь то террористы, турки или американцы".

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп одобрил расширение военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Согласно этому плану, войска будут защищать большой участок земли, контролируемый курдскими боевиками, который простирается почти на 150 км от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасеке. Однако его точный размер пока не определен, отмечало агентство.

Как предположили источники агентства, общая численность военных США в Сирии может составить не менее 800 человек, включая 200 солдат, которые находятся на базе Эт-Танф на юге Сирии.

Между тем, в госдепе США отмечали, что американская миссия в целом призвана обеспечить безопасность районов, где находятся нефтяные месторождения.

Президент Сирии Башар Асад в свою очередь в декабре заявлял, что в стране находятся тысячи американских военных.

Кроме того, Асад также обвинял США в том, что они "крадут нефть" с нефтяных месторождений к востоку от Евфрата и "продают ее Турции".

1ви ар

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