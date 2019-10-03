Этот контент был опубликован 3 октября 2019 г. 11:23

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Турция, если хочет иметь добрососедские отношения с Сирией, должна вывести свои войска из страны и прекратить поддерживать террористов, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

"Турция следовало бы выбрать - либо быть нашим добрым соседом, либо враждебным Сирии государством. И если она сделает выбор в пользу добрососедских отношений, то тогда есть Аданское соглашение, которое гарантирует безопасность наших границ. И если Турция хочет следовать принципам добрососедских отношений, она, прежде всего, должна вывести свои войска из Сирии и прекратить поддерживать террористов", - сказал министр, которого цитируют в четверг сирийские СМИ.

По Аданскому соглашению, заключенному в 1998 между Дамаском и Анкарой, Турция имеет право преследовать курдов, которых она причисляет к террористам, на территории Сирии на глубину до 5 км. В настоящее время Турция вместе с США создают на севере Сирии зону безопасности глубиной в 30-40 км, которую они хотят очистить от курдских ополченцев из Партии демсоюза, причисляемой Анкарой к террористическим организациям.

Турция также объясняет создание этой зоны стремлением обеспечить безопасные коридоры для возвращения сирийских беженцев.

"Если Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ИФ) хочет безопасного возвращения сирийских перемещенных лиц, он должен координировать этот процесс с сирийским государством, а не устраивать этнические чистки в некоторых районах Сирии , что противоречит международному праву", - заявил министр.

Что касается сирийских курдов, то, по словам Муаллема, "они являются сирийскими гражданами, и обращаться с ними будут на этой основе".

"Но те курды, которые сотрудничают с иностранными силами, в частности, с американцами в Сирии вопреки интересам родины, не являются хорошими гражданами, и мы должны привлечь их к ответственности", - подчеркнул глава сирийского МИД.

Он также отметил, что все территории, которые курды контролируют, они должны передать под контроль правительства, а "не полагаться на обещания американцев".

1ак вв

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