Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:57

Дубай. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Сирии призвало в среду курдских ополченцев на северо-востоке страны присоединиться к подразделениям сирийской армии, чтобы сообща противостоять "турецкой агрессии", сообщило информационное агентство САНА.

Призыв обращен к ополченцам из курдской группировки "Касад", которые в соответствии с заключенным 22 октября в Сочи Россией и Турцией меморандумом отведены от сирийско-турецкой границы.

В заявлении отмечается, что после установления контроля над регионом аль-Джазира, "Генеральное командование вооруженных сил готово принимать бойцов этой группировки, которые хотят присоединиться к армии, урегулировать их статус, если они не проходили срочную службу, не были резервистами или находятся в розыске".

"Нам в Сирии противостоит один враг, и мы, народ единой страны, будь то арабы, курды, должны посвятить себя тому, чтобы освободить каждую пядь любимой родины", - заявляет министерство.

В свою очередь министерство внутренних дел Сирии заявило о готовности принять в ряды внутренних войск бойцов местной полиции самопровозглашённой курдской автономии на севере Сирии - Рожавы.

Накануне курдские ополченцы завершили отвод своих формирований от границы с Турцией на 30 км. Освободившиеся районы в соответствии с меморандумом занимают подразделения сирийской армии и российской военной полиции. Приграничную 10-километровую зону должны патрулировать турецкие военные и российские военные полицейские.

Российско-турецкий меморандум призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

1ак ан

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