Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 19:24

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри в пятницу заявил, что сирийское правительство пытается подорвать процесс, связанный с началом работой Конституционного комитета, сообщают западные СМИ.

"Количество усилий, которое предпринимает сирийское правительство для того, чтобы это (начало работы комитета - ИФ) не произошло, является для нас хорошим свидетельством того, что сирийское правительство боится, что это собрание и политическая сила, которые оно представляет, навредит желанию Дамаска достичь абсолютной военной победы", - сказал он.

Джеффри добавил, что США "отлично осведомлены о тех шагах, которые они (Дамаск - ИФ) пытаются предпринять для того, чтобы сделать встречу комитета настолько неэффективной, насколько это возможно".

Конституционный комитет состоит из трех групп по 50 человек, представляющих правительство, оппозицию и гражданское общество Сирии.

Первое заседание комитета намечено на 30 октября в Женеве.

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