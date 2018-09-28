Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муалеем заявил, что в Дамаске удовлетворены ситуацией в Идлибской зоне деэскалации.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, удовлетворен ли Дамаск ситуацией в Идлибе, глава МИД Сирии сказал: "Да, и мы очень благодарны президенту Путину".

1ви ан

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс