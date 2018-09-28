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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 18:27 28.09.2018 - 18:27

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муалеем заявил, что в Дамаске удовлетворены ситуацией в Идлибской зоне деэскалации. Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, удовлетворен ли Дамаск ситуацией в Идлибе, глава МИД Сирии сказал: "Да, и мы очень благодарны президенту Путину". 1ви ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

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