Дамаск удовлетворен обстановкой в Идлибе - глава МИД Сирии
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Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Сирии Валид Муалеем заявил, что в Дамаске удовлетворены ситуацией в Идлибской зоне деэскалации.
Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, удовлетворен ли Дамаск ситуацией в Идлибе, глава МИД Сирии сказал: "Да, и мы очень благодарны президенту Путину".
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Интерфакс