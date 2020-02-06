*** Именно Москва может принять решение о будущем Сирии, но она не действует конструктивно

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия могла бы помочь в решении сирийского конфликта, однако она не прилагает достаточных усилий для достижения этой цели, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Наша проблема с Россией заключается в том, что она не действует конструктивно, несмотря на многие предложения, поступающие время от времени от России и указывающие на то, что она хотела быть полезной; и время от времени как в случае с конституционным комитетом, мы видим просвет", - цитируются в распространенном в четверг пресс-релизе госдепа слова спецпредставителя, сказанные на брифинге накануне.

"Однако нас (США - ИФ) особенно поразило то, каким образом россияне в последний момент запечатали контрольно-пропускные пункты для доставки (в Сирию - ИФ) гуманитарной помощи, а ведь они так необходимы", - отметил спецпредставитель.

Джеффри также сказал, что Россия могла бы предпринять "различные политические меры", направленные на урегулирование сирийского конфликта, например, "выполнить резолюцию СБ ООН 2254", организовать "совместное сотрудничество, чтобы достать террористов, начиная с группировки ИГ (запрещена в России - ИФ)", а также способствовать выводу из региона иранских сил.

Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет смены режима в Дамаске, а лишь изменений в его поведении.

Согласно утверждениям Джеффри, Сирия "не проживет и недели без помощи России на поле боя", поэтому именно Россия может принять решение о будущем Сирии.

В январе после многочисленных консультаций члены Совета Безопасности пришли к общему решению и приняли предложенную Бельгией и Германией резолюцию о продлении мандата на трансграничные операции по доставке гумпомощи сирийцам до 10 июля 2020 года. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться только через два пункта пропуска на границе с Турцией, два других на границе с Иорданией и Ираком были исключены.

Однако западные члены Совета Безопасности ООН остались недовольны компромиссной резолюцией о продлении на полгода трансграничной гумпомощи Сирии и обвинили Россию в политизации гуманитарной темы.

Отвечая на слова своих западных коллег в зале Совета, постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил им, что трансграничный переход на границе Сирии с Ираком "Эль-Ярубия" не используется с октября 2019 года, а погранпереход из Иордании "Аль-Рамата" - с лета 2018 года.

"А на северо-восток Сирии идут поставки гуманитарных грузов через территории, подконтрольные правительству. Этот факт отражен в докладе Генерального секретаря ООН S/2019/949. Об этом, правда, предпочитают умалчивать", - отметил российский постпред.

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