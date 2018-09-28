Дания временно прекратила сообщение с Германией и Швецией из-за крупной полицейской операции
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Брюссель. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Полиция Дании в пятницу проводит крупную операцию по перехвату автомобиля, в котором находятся преступники, в связи с этим временно прекращено сообщение на наземном и водном транспорте по ряду направлений, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).
По данным агентства, было приостановлено на два часа движение по мосту, соединяющему датский остров Зеландия с островом Фюн, а также паромное сообщение с Швецией и Германией.
Стражи порядка предприняли такие шаги для задержания черного автомобиля со шведскими номерами, "внутри которого, вероятно, находились три пассажира, подозреваемые в серьезных преступлениях", отмечает АП.
По информации шведских СМИ, подозреваемые, вероятно, имеют отношение к похищению людей.
Позднее полиция Копенгагена сообщила, что движение по перекрытым маршрутам восстановлено, однако стражи порядка по-прежнему тщательно проверяют судна и автомобили. Информации о том, завершена ли операция по задержанию автомобиля, пока нет.
1тэ ар
Интерфакс