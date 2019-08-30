Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции из Дании в РФ российского спортсмена Вячеслава Сугако, обвиняемого в вымогательствах у добытчиков янтаря в Калининградской области.
"Как полагает следствие, Сугако, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в ноябре 2016 г. на побережье Балтийского моря в Светлогорском районе Калининградской области остановил несколько автомобилей, в которых находились граждане, занимающиеся добычей янтаря в Балтийском море с использованием снаряжения для подводного плавания",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным надзорного ведомства, Сугако и его соучастники, "угрожая применить оружие и иные предметы, потребовали от дайверов выплачивать им ежемесячно денежные средства за возможность погружения в море для добычи янтаря, а также за обеспечение их дальнейшей защиты в данном виде деятельности от других криминальных структур".
После того, как добытчики янтаря отказались, Сугако и его соучастники применили к потерпевшим насилие.
В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала агентству, что Сугако является мастером спорта по вольной борьбе, неоднократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований.
"По ходатайству генеральной прокуратуры РФ обвиняемый выдан Российской Федерации", - заявила Волк.
В Генпрокуратуре пояснили, что экстрадиция состоялась в пятницу, в настоящее время Сугако находится в РФ.
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