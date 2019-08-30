Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 18:57

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Генпрокуратура РФ добилась экстрадиции из Дании в РФ российского спортсмена Вячеслава Сугако, обвиняемого в вымогательствах у добытчиков янтаря в Калининградской области.

"Как полагает следствие, Сугако, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в ноябре 2016 г. на побережье Балтийского моря в Светлогорском районе Калининградской области остановил несколько автомобилей, в которых находились граждане, занимающиеся добычей янтаря в Балтийском море с использованием снаряжения для подводного плавания",- сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, Сугако и его соучастники, "угрожая применить оружие и иные предметы, потребовали от дайверов выплачивать им ежемесячно денежные средства за возможность погружения в море для добычи янтаря, а также за обеспечение их дальнейшей защиты в данном виде деятельности от других криминальных структур".

После того, как добытчики янтаря отказались, Сугако и его соучастники применили к потерпевшим насилие.

В свою очередь официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала агентству, что Сугако является мастером спорта по вольной борьбе, неоднократным победителем и призером международных и всероссийских соревнований.

"По ходатайству генеральной прокуратуры РФ обвиняемый выдан Российской Федерации", - заявила Волк.

В Генпрокуратуре пояснили, что экстрадиция состоялась в пятницу, в настоящее время Сугако находится в РФ.

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