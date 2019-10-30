Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 13:53

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Москва. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Датское энергетическое агентство (ДЭА) выдало разрешение на строительство *газопровода* "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне страны.

Как говорится в сообщении ведомства, магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм.

Регулятор выбирал между двумя маршрутами - протяженностью соответственно 147 км и 164 км. В итоге ДЭА выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся больше двух лет - с апреля 2017 года. К настоящему моменту в оставшихся четырех юрисдикциях не только получены разрешения, но и практически построена трасса магистрали.

По данным на конец сентября было уложено 2042 км газопровода - 83% от его общей протяженности. По оценке главы "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

Ан фф

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