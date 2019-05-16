Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 13:02

Берлин. 16 мая. ИТНТЕРФАКС - Дания даст разрешение на строительство газопровода Nord Stream 2 в своих водах после парламентских выборов (назначены на 5 июня - ИФ), заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст на пресс-конференции в Берлине на полях конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия - ЕС. Газовый аспект".

"Я знаю, что Дания хочет дать разрешение на "Северный поток 2" после выборов", - сказал он.

Он также отметил, что можно построить газопровод и так, чтобы не пересекать территорию Дании.

Сейчас в соответствии с разрешениями, полученными в четырех странах, продолжается строительство газопровода "Северный поток 2" в России, Финляндии, Швеции и Германии. Уже уложено более 1240 км двух ниток газопровода - более половины от его общей протяженности.

Ан фф*

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