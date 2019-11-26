Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 13:07

Берлин. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Дании отозвало подданство у двух человек, покинувших ранее королевство и присоединившихся к ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), сообщает агентство Associated Press.

Один из этих двух человек - 25-летний мужчина, у которого ранее также было, помимо датского подданства, турецкое гражданство. Этот человек присоединился к ИГ в 2013 году. Его местоположение сейчас неизвестно. Правительство Дании уведомило его адвоката о решении отозвать его подданство.

Информации о другом сторонником ИГ, отныне не являющимся датчанином, агентство не приводит.

В конце октября в Дании приняли закон, который позволяет во внесудебном порядке отзывать подданство у людей, ставших террористами, и которые имеют гражданство другой страны.

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