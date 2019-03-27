Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - На повестке дня диалога проекта "Северный поток 2" с властями Дании появился уже третий вариант прохождения магистрали через воды королевства.

Первый вариант огибал остров Борнхольм с юга через территориальные воды. Второй - с севера через исключительную экономическую зону (ИЭЗ). Теперь на повестке дня возникает третий вариант - с прохождением южнее Борнхольма, но через ИЭЗ, следует из заявления проектной компании Nord Stream 2 AG.

В заявлении проектной компании сообщается: "Датское энергетическое агентство не отклоняло ни одной из двух текущих заявок компании Nord Stream 2, обе заявки остаются действительными. Датское энергетическое агентство попросило компанию Nord Stream 2 включить в экологическую оценку вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне к югу от о.Борнхольм. Nord Stream 2 внимательно изучит этот запрос и примет решение о дальнейших шагах".

ИСТОРИЯ

Первую заявку датским властям Nord Stream 2 AG подала в апреле 2017 года на прохождение газопровода в территориальных водах страны. В ней газопровод обходит о.Борнхольм с юга. Она была подготовлена на основе рекомендаций, полученных от властей Дании в ходе успешного планирования и строительства существующего (первого) газопровода "Северный поток". В конце 2017 года Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе и строительстве газопроводов в территориальных водах, по которым МИД страны может рекомендовать либо отклонить заявку, основываясь на широком спектре соображений.

Вторая заявка была подана в августе 2018 года на альтернативный маршрут газопровода "Северный поток 2" - уже не в территориальных водах, а в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от о.Борнхольм. Поправка к закону о континентальном шельфе здесь не применима.

К настоящему времени Nord Stream 2 получила национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию. Газопровод по двум ниткам построен более чем на 800 км.

ан мв

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