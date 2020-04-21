Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 9:55

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти Дании с 10 мая вновь ослабят введенные из-за коронавируса меры социальной изоляции, разрешив жителям страны собираться в группы до 500 человек, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

До этого момента максимальный лимит тех, кто мог находиться рядом друг с другом, составлял 10 человек. Новые правила будут действовать до 1 сентября, отмечает издание.

Дания в связи с угрозой коронавируса ввела ограничительные меры еще 12 марта - до того, как в стране были отмечены летальные исходы у инфицированных лиц.

С 15 апреля правительство начало ослаблять призванные сдержать вспышку коронавируса ограничения. Также в стране открыли детские сады и разрешили вернуться в школы детям до 11 лет.

Накануне в Дании возобновили работу предприятия малого бизнеса - парикмахерские, стоматологические кабинеты, школы вождения, тату-салоны. Но в стране до 10 мая закрыты кафе, рестораны, торговые центры, спортзалы.

По последним данным, всего в Дании скончались 364 человека с коронавирусом.

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