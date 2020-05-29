Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 6:30

Токио. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Информация, связанная с телекоммуникационными сетями сил самообороны Японии, возможно, была похищена во время кибератаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications Corp., сообщают японские СМИ.

Отмечается, что предполагаемые утечки могут быть связаны с информацией о телекоммуникационном оборудовании и расположении объекта морских сил самообороны в городе Йокосука, а также о линиях связи примерно в 10 местах дислокации сил самообороны.

Всего зафиксировано несанкционированное подключение к 100 файлам.

Уточняется, что, хотя среди файлов нет документов с грифом "секретно", похищение информации может повлиять на безопасность телекоммуникационной сети связи между министерством обороны и силами самообороны.

В четверг NTT Communications заявила, что информация о 621 компании-клиенте, возможно, была похищена в ходе несанкционированного доступа.

Компания обнаружила многочисленные несанкционированные доступы к информации, связанной с министерством обороны, с 4 по 5 мая через сингапурский сервер.

К 13 мая следствие установило, что возможны утечки информации.

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