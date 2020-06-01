Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 3:13

Нью-Йорк. 1 июня. ИНТЕРФАКС - В Генконсульство РФ в Нью-Йорке не поступало данных о пострадавших россиянах в ходе протестов, проходящих в городе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

"Да, пока такой информации не было", - сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь Генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексей Топольский.

Как сообщают американские СМИ, в Нью-Йорке уже третий день проходят протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате действий полиции.

Отмечается, что в ходе протестных акций были арестованы 345 человек, 33 сотрудника полиции ранены, при этом повреждены 47 полицейских машин.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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