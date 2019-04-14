Этот контент был опубликован 14 апреля 2019 г. 19:10

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Вашингтон. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные США и России располагают механизмом по управлению кризисными ситуациями, заявил в интервью агентству Associated Press председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.

"Я думаю, на уровне высокопоставленных военных двух стран у нас есть основа для управления кризисом, если таковой возникнет", - сказал он.

Он отметил, что регулярно проводит переговоры с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, и что военные США и РФ ведут общение и на других уровнях.

"Прямо сейчас я удовлетворен нашими контактами по военной линии с целью поддержания такого уровня транспарентности, который снижает риск неверных расчетов", - отметил он.

В то же время Дж.Данфорд возложил на Россию ответственность за напряженность между Вашингтоном и Москвой. По словам военачальника, трудно вести обычный диалог с Россией, которая якобы "за последние годы не вела себя нормально".

Он добавил, что в двухсторонних отношениях существует ряд вопросов, по которым необходимо работать, включая те области, где "Россия нарушала международные законы, норма и стандарты".

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