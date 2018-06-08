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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 18:54 08.06.2018 - 18:54

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд и начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов в ходе переговоров в Хельсинки пришли к консенсусу по вопросу о необходимости поддержания контактов между сторонами с целью избежать недопонимания.

"Оба военачальника признают важность поддержания регулярного общения, чтобы избежать просчетов, способствовать повышению прозрачности и урегулированию конфликтов в районах, где военные (двух стран - ИФ) действуют в непосредственной близости", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов ВС США.

В сообщении отмечается, что "американские и российские военные предприняли усилия по повышению безопасности и стратегической стабильности".

"Оба военачальника обсудили меры во избежание конфликтов между (возглавляемой США - ИФ) коалицией и российскими силами в Сирии. Они обменялись мнениями о состоянии военных отношений между США и Россией, а также о нынешней ситуации с международной безопасностью в Европе и в других ключевых регионах", - говорится в документе.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что встреча в Хельсинки В.Герасимова и Дж.Данфорда прошла конструктивно.

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