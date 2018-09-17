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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 12:42 17.09.2018 - 12:42

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Конкретной даты встречи в "нормандском формате" на экспертном уровне пока нет, сообщила журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конкретной даты и конкретного места встречи пока нет", - сказала М.Адебар журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в минувшую пятницу заявил о том, что такая встреча, возможно, в скором времени состоится, выразил свое желание, чтобы такая встреча состоялась. Конкретной договоренности до сих пор нет, указала М.Адебар.

В переговорах в "нормандском формате" участвуют Россия, Германия, Франция и Украина.

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