Дата встречи экспертов в "нормандском формате" пока не определена - МИД ФРГ
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Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Конкретной даты встречи в "нормандском формате" на экспертном уровне пока нет, сообщила журналистам представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Конкретной даты и конкретного места встречи пока нет", - сказала М.Адебар журналистам в понедельник, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По ее словам, глава МИД ФРГ Хайко Маас, который в минувшую пятницу заявил о том, что такая встреча, возможно, в скором времени состоится, выразил свое желание, чтобы такая встреча состоялась. Конкретной договоренности до сих пор нет, указала М.Адебар.
В переговорах в "нормандском формате" участвуют Россия, Германия, Франция и Украина.
1тф ар ав
Интерфакс